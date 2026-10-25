Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что правительство серьезно рассмотрит возможность оснащения Морских сил самообороны атомными подводными лодками. Она сделала это заявление 14 октября в парламенте в Токио. Как сообщает South China Morning Post, дискуссия проходит на фоне обеспокоенности Токио расширением операций китайской армии в западной части Тихого океана.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми 16 октября заявил, что военная активность Китая растет, тогда как возможности Японии по сбору разведданных и наблюдению в Тихом океане остаются ограниченными. По его словам, это делает укрепление обороны неотложной задачей.

Правовые и технические барьеры

В декабре прошлого года Коидзуми заявил в парламенте, что пацифистская конституция Японии не запрещает ядерную силовую установку на военных кораблях. В то же время закон страны об атомной энергии ограничивает ее использование мирными целями. Предыдущие правительства трактовали эту норму как запрет на военную ядерную силовую установку, а кабинет Такаити подтвердил эту позицию позднее в том же месяце.

Китай раскритиковал обсуждение. Представительница МИД КНР Мао Нин 16 октября заявила, что Токио стремится постепенно ослабить ядерные ограничения, и предупредила об угрозе региональному миру и стабильности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Япония располагает развитым флотом обычных подводных лодок, пригодных для обороны морских узких проходов возле юго-западных островов страны. Атомные субмарины могли бы дольше поддерживать высокую скорость под водой, быстрее перемещаться между районами патрулирования и действовать на большем удалении. В то же время Коидзуми отмечал, что такие лодки обычно считают более шумными, чем обычные, хотя их акустические характеристики улучшаются.

Стоимость и альтернативы

По оценке исследователя Масаси Мурано и его коллег, при сопоставимых затратах Япония могла бы приобрести и содержать шесть атомных ударных подводных лодок или десять крупных обычных ракетных субмарин в дополнение к базовому флоту из 22 обычных лодок. Исследователи считают, что обычные ракетные подводные лодки в сочетании с подводными дронами могут обеспечить лучшую эффективность в обычной войне.

Японии также потребуются специализированные верфи, ремонтные мощности, системы ядерной безопасности и обученный персонал для эксплуатации и обслуживания реакторов. Мурано оценивает, что даже при начале работ сейчас страна сможет ввести в состав флота первую атомную подводную лодку не ранее конца 2030-х годов, а более вероятно — в 2040-х.

Читай нас в