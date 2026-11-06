В Японии премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что правительство планирует направить дополнительные поступления от продажи Банком Японии биржевых инвестиционных фондов (ETF) на финансирование отраслей роста, в частности важных для экономической безопасности страны. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Продажи ETF увеличили

30 октября Банк Японии принял решение увеличить годовой объем продаж ETF из своего портфеля с 330 млрд до 860 млрд иен. По приведенному в сообщении курсу эта сумма составляет около 5,5 млрд долларов США.

Часть чистой прибыли, которую центральный банк получает ежегодно, в том числе от операций с ETF, перечисляется в государственную казну. Администрация Такаити ищет способы увеличить неналоговые поступления, чтобы финансировать масштабные планы расходов и не полагаться чрезмерно на дополнительные заимствования.

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Заявление о рынках

Отвечая в парламенте на вопрос о глобальной распродаже на рынках после промежуточных выборов в США, Такаити сказала, что правительство внимательно следит за ситуацией. По ее словам, повышенная волатильность влияет на экономики во всем мире.

Премьер-министр также отметила, что осведомлена о резком падении котировок, прежде всего в секторах искусственного интеллекта и производства микросхем. Она добавила, что правительство сосредоточится на мерах по созданию сильной экономики, в частности на поддержке отраслей, в которых Япония имеет конкурентные преимущества.

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