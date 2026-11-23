Япония создала региональную рабочую группу для помощи азиатским странам в формировании экстренных запасов нефти и координации действий в случае дефицита. Об инициативе премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила в Маниле на Филиппинах во время встречи лидеров Азиатского сообщества нулевых выбросов, проходившей параллельно с саммитом АСЕАН, сообщает Euronews.

Совместное хранение нефти

Токио также предложил использовать незадействованные резервуары для хранения нефти, в том числе на закрытых нефтеперерабатывающих заводах, для запасов других азиатских стран. По замыслу Японии, это позволило бы создать в регионе систему совместного хранения нефти.

Рабочая группа будет сотрудничать с Международным энергетическим агентством и Экономическим исследовательским институтом АСЕАН и Восточной Азии. Ее участники будут оценивать имеющиеся нефтяные резервы и рассматривать механизмы координации действий в случае перебоев с поставками.

Центр нефтяной безопасности

Япония и Международное энергетическое агентство также изложили планы по созданию в Токио центра нефтяной безопасности при поддержке команд агентства в Париже и Сингапуре. Он должен помогать странам развивать системы хранения, обмениваться информацией о нефтяных рынках и готовиться к чрезвычайным ситуациям.

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По данным МЭА, в 2025 году через Ормузский пролив проходило около четверти мировой морской торговли нефтью, а примерно 80% этих грузов направлялись в Азию. Страны-члены агентства 11 марта согласились предоставить рынку 400 млн баррелей из экстренных резервов в ответ на войну в Иране. Euronews называет это крупнейшим скоординированным предоставлением запасов в истории агентства.

По словам министра торговли Филиппин Кристины Роке, Сингапур, Индонезия и Малайзия поддержали предложение о совместном хранении. Заинтересованность в хранении нефти в странах с доступными мощностями также выразили Объединенные Арабские Эмираты. В то же время договоренностей, которые позволили бы странам использовать резервы друг друга, пока нет.

Япония и Филиппины также подписали трехлетнее соглашение, которое должно помочь Маниле развить собственные экстренные нефтяные резервы. Документ предусматривает сотрудничество по вопросам хранилищ, финансирования и правил управления и высвобождения запасов.

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