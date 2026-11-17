Япония планирует ввести единые правила для координации мер зарубежной поддержки в сфере безопасности, включая официальную помощь развитию и передачу оборонного оборудования. Новый подход должен помочь эффективнее использовать различные инструменты поддержки стран-единомышленников для укрепления стратегического сотрудничества, сообщает The Japan Times.

Координация помощи

Японское правительство в последние годы расширяло набор инструментов зарубежной поддержки в сфере безопасности, в том числе в 2023 году запустило программу официальной помощи в сфере безопасности. В то же время отсутствие общей политики приводило к тому, что подразделения разных министерств и ведомств, включая Министерство иностранных дел и Министерство обороны, реализовывали такие меры отдельно.

Новые правила должны объединить политику предоставления помощи в сфере безопасности. Министерство иностранных дел рассматривает подготовку руководящих принципов с подходами для отдельных стран и регионов. Их планируют сформировать с учетом содержания трех ключевых документов Японии в сфере безопасности, которые должны пересмотреть до конца года.

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Акцент на морских маршрутах

Правительство рассчитывает точнее отвечать на потребности стран-единомышленников, сочетая инфраструктурные проекты с поставками оборонного оборудования. Издание отмечает, что Япония усиливает поддержку в сфере безопасности на фоне активизации принудительных действий Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Для повышения безопасности морских маршрутов Япония поддерживала страны Юго-Восточной Азии, в частности помогала вести навигационные карты и предоставляла патрульные суда. Укрепление морских маршрутов останется одним из приоритетов, а новые правила должны обеспечить более стратегическое направление соответствующей помощи.

По словам неназванного правительственного чиновника, в Национальную стратегию безопасности также планируют включить официальную помощь развитию, связанную с безопасностью и экономической безопасностью, которую МИД предложило в бюджетном запросе на 2027 финансовый год. Япония стремится четче определить роль каждого инструмента помощи, усилить координацию между ними и укрепить возможности сдерживания стран-единомышленников.

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