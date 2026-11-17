Япония и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились усилить сотрудничество в энергетике, морской безопасности, передовых технологиях и диверсификации цепочек поставок. Договоренности были достигнуты 17 ноября на саммите Япония—АСЕАН в Маниле, Филиппины, сообщает The Japan Times.

Экономическая устойчивость

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и лидеры государств Юго-Восточной Азии заявили о намерении укреплять экономики перед внешними потрясениями. Участники саммита также пообещали стимулировать инвестиции в определенные направления сотрудничества.

Лидеры приняли совместное заявление о достижении экономической устойчивости. Такаити заявила, что цепочки поставок, в частности критически важных минералов, будут укрепляться в ответ на произвольные экспортные ограничения.

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Энергетика и технологии

Японский премьер предложила механизм координации экстренного высвобождения нефтяных резервов. Также обсуждался план создания общего рынка передовых технологий.

Встреча состоялась на фоне стремления Японии углубить связи с государствами региона в условиях продолжающегося спора с Китаем.

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