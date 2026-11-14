Япония и Филиппины планируют в начале следующей недели подписать меморандум о сотрудничестве по созданию нефтяных резервов на Филиппинах. В рамках партнерства государственный и частный секторы Японии будут помогать Филиппинам разработать национальную систему запасов нефти для укрепления энергетической безопасности, сообщает The Japan Times.

Подписание на следующей неделе

Меморандум должны подписать министр промышленности Японии Рёсэй Акадзава и представитель Филиппин. Это запланировано в преддверии саммита платформы Asia Zero Emission Community, который состоится во вторник в Маниле.

Документ будет предусматривать совместное изучение сотрудничества со странами-производителями нефти, в частности с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Стороны также рассмотрят разработку систем, необходимых для создания национального плана нефтяных резервов.

Запасы и финансирование

В марте Филиппины объявили чрезвычайную ситуацию в энергетике на фоне усиления нестабильности на Ближнем Востоке. С тех пор страна работает над повышением устойчивости поставок нефти. Филиппины, как и Япония, получают с Ближнего Востока более 90% импорта сырой нефти.

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По состоянию на 3 мая запасы нефти на Филиппинах составляли 53 дня внутреннего потребления. Для сравнения, государственные и частные резервы Японии могли покрывать 207 дней потребления.

Филиппины планируют построить резервуарные мощности для национальных запасов, завершение которых ожидается в 2027 году и позднее. Страна также намерена увеличить резервы на 15 млн баррелей, что эквивалентно 30 дням потребления.

Ожидается, что японская инженерная компания Chiyoda Corp. вскоре подпишет меморандум с Philippine National Oil о технологической помощи для объектов хранения нефти. Одним из возможных источников финансирования этих мер может стать японская программа POWERR Asia, предусматривающая около $10 млрд финансовой помощи азиатским странам для укрепления сетей поставок энергии.

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