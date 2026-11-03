Правительства Японии и Вьетнама рассматривают возможность заключения соглашения, которое позволит им взаимно информировать друг друга об аресте или задержании граждан другой страны без согласия этих людей. Инициатива должна усилить сдерживание на фоне роста числа правонарушений с участием граждан Вьетнама в Японии, сообщает The Japan Times со ссылкой на источники.

Планы подтвердить на встрече

Ожидается, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам, который также является президентом страны, подтвердят намерение заключить соглашение во время встречи в следующий понедельник. Вьетнамский лидер должен прибыть в Японию в воскресенье с четырехдневным визитом.

В мае Такаити и То Лам во время переговоров в Ханое договорились усилить сотрудничество в консульских вопросах.

Вопрос согласия и сроки

Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, уведомление государства гражданства иностранца о его аресте или задержании в целом требует согласия этого лица. Япония и Вьетнам рассматривают возможность разрешить такое уведомление без согласия на условиях будущего соглашения.

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Японский чиновник заявил, что оперативное уведомление о задержании может стать существенным сдерживающим фактором с учетом сильных органов общественной безопасности Вьетнама. Детали, включая виды инцидентов, на которые будет распространяться механизм, еще будут обсуждаться. Из-за вопросов прав человека соглашение может вступить в силу не ранее чем через два-три года.

Статистика японской полиции

По данным Национального полицейского агентства Японии, в 2025 году полиция приняла меры по 10 773 делам с участием граждан Вьетнама, не имеющих статуса постоянных жителей страны. Это примерно на 11% больше, чем годом ранее, и более 40% всех таких дел с участием иностранцев.

Япония уже имеет аналогичные соглашения или договоры с США, Великобританией, Китаем и бывшим СССР.

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