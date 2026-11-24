Посольство Японии в Москве во второй раз провело консульскую встречу с журналистом Юки Имаи, которого власти Российской Федерации — государства-агрессора — задержали по подозрению в шпионаже. Посол Японии в России Акира Муто и другие дипломаты посетили Имаи в московском следственном изоляторе «Лефортово» и подтвердили, что у него нет проблем со здоровьем, сообщает The Japan Times.

Задержание на Сахалине

Юки Имаи работает репортером японской газеты Hokkaido Shimbun. Его задержали 13 октября на Сахалине, после чего перевезли в Москву. Предыдущая консульская встреча японских представителей с журналистом состоялась 26 октября.

Японское посольство заявило, что будет настойчиво требовать от российского правительства немедленно освободить японского гражданина, проявить к нему гуманное отношение и обеспечить справедливое и беспристрастное обращение.

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Требование премьер-министра Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также потребовала немедленно освободить Имаи во время примерно 30-минутного разговора с президентом России Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне в среду.

Во время той же встречи Такаити призвала Путина отменить президентский указ, согласно которому местные дочерние структуры Japan Tobacco были переданы в управление российской компании.

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