Япония предоставит 294 млн иен, или $1,84 млн, на улучшение медицинских услуг в секторе Газа. Средства направят на усиление координации работы бригад экстренной медицинской помощи, сообщает The Japan Times со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Соглашение между Японией и ВОЗ

Церемония подписания соглашения между правительством Японии и ВОЗ состоялась во вторник в палестинском городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Посол Японии по делам Палестины Кацухико Араике заявил, что потребности палестинцев выходят за пределы немедленной гуманитарной помощи.

По его словам, общинам также необходимы восстановление основной инфраструктуры, укрепление государственных институтов и стабильное предоставление базовых услуг.

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Состояние системы здравоохранения

В секторе Газа продолжаются проблемы с восстановлением и работой системы здравоохранения. Издание отмечает, что более сильные осадки с началом зимы привели к подтоплению медицинских учреждений.

Несмотря на прекращение огня между Израилем и группировкой ХАМАС, вступившее в силу в октябре прошлого года, Израиль продолжил военные операции на территории. По данным местных органов здравоохранения, в результате атак после перемирия погибли более 1 600 человек.

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