Правительство Японии планирует потратить 1,65 млрд иен на систему противодействия дронам для ВМС Малайзии. Систему бесплатно предоставят в рамках программы официальной помощи в сфере безопасности OSA, по которой Япония передает оборонное оборудование странам, разделяющим ее подходы, сообщает The Japan Times.

Третья помощь в рамках программы OSA

Об этом плане объявили во вторник. Это будет третье предоставление Малайзии помощи в рамках программы OSA.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министр обороны Малайзии Мохамед Халед бин Нордин подписали и обменялись нотами относительно новой договоренности в Министерстве иностранных дел в Токио.

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Морская безопасность

Малайзия расположена возле Малаккского пролива и Южно-Китайского моря и имеет стратегическое значение для морских путей, важных для Японии.

Благодаря новой помощи Токио стремится усилить возможности малайзийского флота по наблюдению, а также укрепить сотрудничество двух стран в сфере морской безопасности.

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