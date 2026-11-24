Япония не будет участвовать в качестве наблюдателя в первой конференции по обзору Договора ООН о запрещении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Kyodo News.

Конференция в Нью-Йорке

Пятидневная конференция начнется 30 ноября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под председательством Южной Африки. Ее участники рассмотрят выполнение договора и оценят прогресс в ядерном разоружении.

Договор был принят в 2017 году и вступил в силу в январе 2021 года. Документ запрещает разработку, испытания, производство, владение, применение и угрозу применения ядерного оружия.

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Позиция Токио

Япония, единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам во время войны, не подписала и не ратифицировала договор. Токио считает американское ядерное сдерживание необходимым для национальной безопасности и выступает за практические меры по разоружению с участием государств, обладающих ядерным оружием и не обладающих им.

Решение приняли на фоне сообщений о возможном пересмотре премьер-министром Санаэ Такаити трех неядерных принципов Японии, введенных в 1967 году. По данным Kyodo, она намерена сохранить запреты на владение и производство ядерного оружия, но допускает пересмотр принципа, запрещающего ввоз такого оружия на территорию страны. Китай выразил серьезную обеспокоенность возможными изменениями.

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