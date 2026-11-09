30 июля Япония провела крупнейшую за один день валютную интервенцию для поддержки иены, потратив 7,98 трлн иен, или $50,36 млрд. Для этого японские власти продавали доллары и покупали иены, пытаясь остановить падение национальной валюты.

Как сообщает Channel NewsAsia, данные Министерства финансов Японии свидетельствуют, что предыдущий однодневный рекорд составлял 6,28 трлн иен и был установлен 30 апреля. Ведомство ведет соответствующую статистику с 1991 года.

Три дня операций

Японские власти выходили на валютный рынок трижды — 30 и 31 июля, а также 3 августа. 31 июля объем интервенции составил 5,55 трлн иен. В тот день Соединенные Штаты также вмешались в валютный рынок, продавая евро и покупая иены.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Еще 1,87 трлн иен Япония потратила 3 августа. Банк Кореи синхронизировал собственную интервенцию по покупке вон с японскими операциями, чтобы усилить их эффект, заявляли тогда южнокорейские чиновники.

Крупнейшие месячные расходы

Ежедневная статистика детализирует ранее опубликованные данные о рекордном месячном объеме интервенций: с 30 июля по 26 августа Япония потратила 15,4 трлн иен, или $97,19 млрд. На момент начала операций курс иены опускался до самого низкого за 40 лет уровня — около 164 иен за доллар.

Старший экономист NLI Research Institute Цуёси Уэно заявил, что масштаб операций продемонстрировал срочность, с которой правительство стремилось сдержать ослабление иены. По его словам, неурегулированная ситуация вокруг Ирана, которую он назвал одним из факторов слабости японской валюты, может и дальше оказывать давление на ее курс.

Читай нас в