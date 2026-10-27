Япония направила в Индию должностных лиц, чтобы изучить возможность использования индийских ракетных полигонов для испытаний дальнобойного вооружения, в частности противокорабельной ракеты Type 25, а также малых ударных дронов. По данным The Japan Times, об этом заявил начальник штаба Сухопутных сил самообороны Японии генерал Масайоси Араи.

Ракета с дальностью около 1000 км

По словам Араи, японская сторона оценивает, как проводить обучение, чтобы в полной мере использовать дальность ракеты Type 25, которая составляет примерно 1000 километров. Он назвал это значительным вызовом для японских сил.

Япония рассматривает возможности создания подходящих условий для тренировок на собственной территории, а при необходимости — за рубежом. По данным NHK, должностные лица прибыли в Индию ранее в этом месяце и в течение примерно недели осматривали несколько площадок.

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Испытания малых ударных дронов

Во время поездки также обсуждалась перспектива тестирования на индийских полигонах малых ударных беспилотных летательных аппаратов. Япония стремится создать многоуровневую систему береговой обороны, которая будет включать недорогие беспилотные летательные, надводные и подводные аппараты для разведывательных и ударных задач, а также ракеты для поражения целей за пределами досягаемости противника.

Араи отметил, что обучению с дронами в Японии препятствуют вопросы использования радиочастот, связи с беспилотниками, безопасности и координации с местными властями. Японские должностные лица также указывали, что работа таких систем может влиять на гражданское телевидение и смартфоны.

В августе министры обороны Японии и Австралии Синдзиро Коидзуми и Ричард Марлз сообщили, что работают над расширением доступа Японии к австралийским ракетным полигонам. Силы самообороны Японии уже запускали противокорабельную ракету во время учений в Австралии в 2023 году, а в прошлом году провели более сложный пуск.

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