Правительство Японии определило 28 приоритетных продуктов и технологий для государственных и частных инвестиций общим объемом более ¥370 трлн. В перечень вошли, в частности, полупроводники и искусственный интеллект, по данным источников, о которых сообщает The Japan Times.

Перечень из 28 направлений

Список представили на заседании Совета Японии по стратегии роста, которое возглавила премьер-министр Санаэ Такаити. Приоритетные позиции были отобраны из 62 продуктов и технологий в 17 стратегических сферах.

Власти ожидают, что определенные направления будут иметь значительный экономический мультипликативный эффект. Среди них — вертикальный и физический искусственный интеллект, центры обработки данных, биофармацевтические препараты, квантовые вычисления, судостроение и переработка критически важных минералов.

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Пятилетний период инвестиций

Правительство планирует до конца года подготовить план реализации стратегии. Следующие пять лет должны стать периодом интенсивных инвестиций.

Такаити заявила на заседании, что масштабные и стратегические меры инвестиционной поддержки необходимы для формирования внутренней цепочки поставок полупроводников.

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