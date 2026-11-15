Сборная Японии по бейсболу победила Южную Корею со счетом 5:1 в финале Asia Professional Baseball Championship в Токио. Матч состоялся в воскресенье на стадионе Tokyo Dome в присутствии 36 022 зрителей. Японцы в третий раз стали чемпионами турнира.

Решающий хоум-ран

Томоя Масаки выбил трехочковый хоум-ран в финале, а питчер Хирото Такахаси провел на поле семь иннингов и позволил соперникам набрать один ран. О победе японской команды сообщает The Japan Times.

Asia Professional Baseball Championship является турниром для сборных U-24, в котором также участвуют Австралия, Южная Корея и Тайвань. В матче за третье место Австралия победила Тайвань — 6:4.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Третий титул без поражений

Япония выиграла все три проведенных розыгрыша соревнования: в 2017, 2023 и 2026 годах. После победы в финале ее беспроигрышная серия на турнире составляет 11 матчей.

Руи Мунеяма признали самым ценным игроком турнира. В четырех матчах он выбил четыре хоум-рана, набрал 11 RBI и выбил три дабла среди 10 хитов. Масаки завершил турнир с пятью хоум-ранами и 11 RBI. Менеджер сборной Тадахито Игучи передал Масаки чек на 30 миллионов иен, который команда получила за победу, а также поручил ему принять чемпионский трофей.

Читай нас в