С 1 ноября туристы в Японии будут платить стандартный 10-процентный потребительский налог при покупке товаров, а вернуть его смогут перед выездом из страны. Новая система должна предотвратить перепродажу приобретенных без налога товаров на территории Японии, сообщает Channel NewsAsia.

Возврат налога перед вылетом

Сейчас туристы, соответствующие установленным требованиям, могут покупать товары без уплаты 10-процентного налога в определенных магазинах. По новым правилам путешественники сначала будут платить налог, а затем оформлять его возврат при выезде из Японии.

Токийская таможня продемонстрировала новую процедуру в аэропорту Ханэда, где установили более 20 терминалов для ее проведения и выделили место для досмотра багажа. Дополнительные процедуры могут увеличить время прохождения формальностей в аэропортах, в частности из-за очередей к пунктам таможенного контроля и терминалам возврата средств.

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Проверка покупок и багажа

Пассажиры, вылетающие из крупных аэропортов Нарита, Ханэда, Кансай, Тюбу, Фукуока, Новый Титосе и Наха, смогут пройти часть процедуры онлайн. При этом таможенники могут потребовать предъявить покупки для проверки перед вылетом.

По информации Японского агентства по туризму, все необходимые процедуры, включая возможный таможенный досмотр, следует завершить до прохождения процедур перед посадкой. После сдачи багажа получить его обратно будет невозможно. Товары из магазинов tax-free должны быть такими, которые турист может лично вывезти из Японии. Проверки будут проводиться по каждой отдельной операции: если путешественник не сможет показать хотя бы один товар из чека, возврат налога по всей операции предоставлен не будет.

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