Япония зафиксировала активизацию полетов китайских военных самолетов и беспилотников в районе пролива Мияко между Окинавой и островом Мияко. Как сообщает South China Morning Post, Токио поднял истребители в ответ на эту активность.

Полеты через пролив Мияко

По данным Объединенного штаба Сил самообороны Японии, на этой неделе через пролив Мияко в Тихий океан пролетели китайский разведывательно-ударный беспилотник TB-001, разведывательный самолет Y-9 и беспилотник BZK-005. Позднее они вернулись в материковую часть Китая тем же маршрутом.

Еще один самолет Y-9 заметили в воздушном пространстве от района к юго-западу от островов Дандзё в префектуре Нагасаки до вод к северо-западу от Окинавы. Пролив Мияко, как и канал Баши и Лусонский пролив, является одним из морских проходов, через которые китайские военно-морские силы могут выходить за пределы первой островной цепи в более широкую часть Тихого океана.

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Учения Японии и США

Полеты проходили одновременно с совместными японско-американскими учениями Keen Sword, которые длились с 19 по 29 октября. Маневры проходили, в частности, на островах Мияко и Ёнагуни, расположенных примерно в 110 километрах к востоку от Тайваня, и были сосредоточены на сценарии возможного конфликта вокруг острова.

Параллельно ударная группа Китая «Ляонин» в сопровождении трех эсминцев с управляемыми ракетами проводила учения в западной части Тихого океана. По информации издания, она прошла редким маршрутом против часовой стрелки вокруг Филиппин и, как сообщается, приблизилась к филиппинскому побережью на 15,2 морской мили.

США также развернули подразделение беспилотной авиации Корпуса морской пехоты на филиппинском аэродроме на Палаване недалеко от островов Спратли. По данным USNI News, на базе, вероятно, действует Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron 1, которая поддерживает эксплуатацию многоцелевых разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper, интегрированных в систему наблюдения США в Индо-Тихоокеанском регионе.

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