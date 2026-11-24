Япония поощряет поставщиков автомобильной промышленности присоединяться к оборонному производству, в частности изготавливать компоненты для беспилотников. Правительство в Токио стремится использовать существующие промышленные цепочки поставок для крупнейшего перевооружения страны со времен Второй мировой войны, сообщает Defense News со ссылкой на Reuters.

Производитель Aster, ранее поставлявший детали для Toyota, в прошлом году начал работать в оборонном секторе. Электродвигатели компании используются в дронах американской компании оборонных технологий Anduril. Оборонные заказы уже составляют около 10% выручки Aster. Генеральный директор компании Такенобу Хонго заявил, что производство для дронов выгоднее выпуска автомобильных моторов.

Поддержка производителей

Японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике, отвечающее за закупки для министерства обороны, оценивает потенциальных поставщиков, знакомит их с производителями вооружений и предлагает новые механизмы финансирования. Агентство также проводит в Токио мероприятия, на которых японские компании могут наладить контакты с западными заказчиками. В сентябрьском форуме приняли участие 48 японских компаний из разных отраслей — вдвое больше, чем годом ранее.

Японская автомобильная промышленность производит более 8 млн машин в год, обеспечивает работой примерно каждого десятого работника страны и включает около 70 тыс. компаний. В то же время, по данным Японской ассоциации автопроизводителей, в 2025 году заводы страны выпустили почти на 900 тыс. автомобилей меньше, чем десять лет назад.

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Ставка на беспилотники

В октябре агентство запустило программу финансирования разработки и испытаний новых военных технологий и поощряет производителей автодеталей создавать компоненты для беспилотных летательных аппаратов. Оно готово выделять миллионы долларов проектам, которые дойдут до этапа разработки прототипов.

Япония в прошлом году экспортировала немногим более 1,1 тыс. беспилотников, тогда как Тайвань продал зарубежным клиентам около 123 тыс. таких аппаратов. Генеральный директор Terra Drone Тору Токусигэ считает, что привлечение автомобильных поставщиков может существенно увеличить японские производственные возможности в сфере дронов.

В то же время крупные автопроизводители Toyota, Honda и Nissan не спешат переориентироваться на оборонный сектор. Toyota заявила, что пока не планирует заниматься деятельностью, связанной с обороной, Honda не имеет конкретных планов войти в эту отрасль, а Nissan отказался комментировать возможное оборонное сотрудничество.

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