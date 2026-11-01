В Японии в понедельник начнет работу Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями. Оно будет координировать подготовку страны к крупным природным катастрофам и реагирование на них, в том числе в случае масштабной катастрофы в Токийской агломерации. Как сообщает The Japan Times, новая структура должна стать централизованным оперативным центром для взаимодействия министерств и местных органов власти.

Полномочия и задачи

Агентство сможет издавать директивы для министерств и других государственных ведомств. При этом закон не предусматривает наказания за невыполнение таких указаний. Политический журналист Тэцуо Судзуки, входивший в правительственный консультативный совет по созданию ведомства, считает, что ключевым вызовом станет обеспечение быстрого и эффективного выполнения директив, а также предотвращение споров между бюрократическими структурами.

Новое учреждение возьмет на себя функции подразделения по управлению стихийными бедствиями при Кабинете министров. Число его сотрудников увеличат примерно с 220 до 350. К основным задачам агентства будут относиться развитие готовности к катастрофам, оценка региональных рисков, разработка планов реагирования на основе моделирования, выявление пробелов в действующих мерах и привлечение частного сектора к местной системе предотвращения бедствий.

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Региональные бюро и роль бизнеса

К лету 2028 года агентство планирует открыть региональные бюро в районах, где прогнозируются сильные землетрясения. Среди них — зона Нанкайского желоба, которая простирается вдоль тихоокеанского побережья от префектуры Сидзуока до префектуры Миядзаки. Более 40 организаций местного самоуправления уже выразили заинтересованность в размещении такого бюро.

Агентство также намерено расширять партнерства государства и бизнеса, чтобы компаниям было проще помогать в реагировании на катастрофы, в частности в задачах, которые часто выполняют Силы самообороны Японии. Государственный министр по предупреждению катастроф Госи Хосоно, который возглавит новую структуру, подчеркнул необходимость индивидуальной подготовки населения и призвал людей запасаться критически важными вещами для чрезвычайных ситуаций. Он также предостерег от чрезмерной зависимости от Сил самообороны во время масштабных бедствий.

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