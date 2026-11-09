В Японии Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения планирует в апреле запустить онлайн-систему для сообщений об инцидентах в учреждениях по уходу. Через нее поставщики услуг по уходу смогут напрямую сообщать о случаях, в том числе о падениях подопечных или ошибках с лекарствами.

Данные будут поступать на два уровня власти

Новая система должна помочь местным и центральным органам власти оперативнее выявлять такие инциденты, анализировать их причины и разрабатывать меры для предотвращения подобных случаев. Как сообщает The Japan Times, сейчас учреждения по уходу обязаны информировать муниципалитеты, однако местные власти не обязаны передавать эти сведения центральному правительству.

Из-за этого национальные власти не имели полной картины таких инцидентов в стране, что затрудняло анализ общенациональных тенденций и рассмотрение возможных улучшений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Единые формы для муниципалитетов

После запуска платформы данные, внесенные поставщиками услуг, будут автоматически поступать и в муниципалитеты, и в центральное правительство. Это позволит местным властям быстрее выявлять инциденты, а национальным — собирать более полные данные со всей Японии.

Министерство также стандартизирует формы отчетности, которые сейчас различаются в зависимости от муниципалитета. В новой системе предусмотрят общие поля для указания места и времени инцидента, уровня потребности подопечного в уходе, полученных травм, действий учреждения и его оценки причин происшествия. Ожидается, что унифицированный формат повысит точность отчетов.

Читай нас в