В Японии заместитель министра финансов по международным делам Ацуши Мимура вновь предупредил о чрезмерной волатильности на валютном рынке, когда иена приблизилась к ключевому уровню 160 за доллар США.

Заявление японского чиновника

Мимура заявил журналистам, что не будет комментировать текущий уровень обменного курса, однако считает последние валютные колебания слишком стремительными. Он также сказал, что еще слишком рано забывать о событиях этого лета. Его слова, вероятно, касались интервенций Японии по покупке иены в конце июля и начале августа. Одна из таких операций, по данным Channel NewsAsia, была проведена совместно с США.

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Курс приблизился к 160 иенам за доллар

Утром 12 ноября доллар вырос до 159,94 иены, достигнув самого высокого уровня более чем за два месяца. Американская валюта укреплялась на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки после высоких показателей инфляции в США и жестких заявлений представителей американского регулятора.

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