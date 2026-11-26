Японская энергетическая компания TEPCO отложит перезапуск энергоблока №7 на АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата. Во время работ компания выявила проблему с прочностью бетонной конструкции, в которой размещается реактор, сообщает OilPrice.

Пересмотр графика запуска

TEPCO планировала перезапустить седьмой энергоблок в августе 2029 года. Теперь компании необходимо пересмотреть строительные работы и график перезапуска, чтобы выполнить антитеррористические требования японского ядерного регулятора. Они предусматривают, что сооружение должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать преднамеренное падение самолета.

Проблему с прочностью бетонной конструкции обнаружили в сентябре. Суперинтендант АЭС «Касивадзаки-Карива» Такэюки Инагаки заявил на брифинге, что пока слишком рано называть обновленные сроки. По его словам, подрядчик, который должен возвести конструкцию для реактора, допускает перенос запланированного на август 2029 года перезапуска более чем на год.

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Возвращение к атомной генерации

АЭС «Касивадзаки-Карива» является крупнейшей в мире по установленной мощности — почти 8 ГВт. Ранее в этом году TEPCO перезапустила на станции энергоблок №6, впервые почти за 15 лет вернувшись к производству атомной электроэнергии после аварии на Фукусиме в 2011 году.

До аварии атомная энергетика обеспечивала около 30% производства электроэнергии в Японии. После катастрофы все реакторы в стране остановили для проверок безопасности. С 2015 года Япония перезапустила 15 из 33 реакторов, еще семь проходят процедуру согласования для возобновления работы.

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