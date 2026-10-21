Министерство внутренних дел Японии выплатило почти распущенному оппозиционному Центристскому реформистскому альянсу ¥584 млн государственных субсидий. Деньги поступили в рамках третьего в этом году транша финансирования политических партий.

Как сообщает The Japan Times, альянс фактически прекратил деятельность в сентябре. При этом депутат Палаты представителей Со Ватанабэ остался единственным членом партии, чтобы она могла получить субсидию и использовать ее для покрытия расходов, связанных с февральскими выборами в нижнюю палату парламента.

Как распределяют средства

Размер государственного финансирования японских партий определяется, в частности, числом их депутатов по состоянию на 1 января и 9 февраля — на следующий день после выборов в Палату представителей. Средства выплачиваются четырьмя частями: в апреле, июле, октябре и декабре.

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Получение субсидии Центристским реформистским альянсом вызвало критику, поскольку партия практически прекратила политическую деятельность. Все ее законодатели, кроме Ватанабэ, вышли из партии.

Выплаты другим партиям

Часть бывших депутатов альянса из Палаты представителей, ранее принадлежавших к Конституционно-демократической партии Японии, создала Демократическую реформистскую партию. Вновь созданная сила государственных субсидий не получила.

Правящая Либерально-демократическая партия в этом транше получила ¥3,84 млрд, а ее союзник — Японская партия инноваций — ¥703 млн. Среди оппозиционных сил Конституционно-демократической партии выделили ¥779 млн, Демократической партии для народа — ¥678 млн, а партии Sanseito — ¥497 млн. Коммунистическая партия Японии, выступающая против системы политических субсидий, не подавала заявку на государственные средства.

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