Японские исследователи обнаружили связь между потерей зубов и повышенной частотой деменции среди людей в возрасте от 65 лет. Как сообщает ScienceAlert, ученые проанализировали данные 47 293 участников Japan Gerontological Evaluation Study, за которыми наблюдали примерно девять лет — с 2013 по 2022 год.

За этот период у 8247 участников, или 17,4% выборки, развилась деменция. Исследователи использовали количество сохранившихся зубов как показатель состояния здоровья полости рта, поскольку потеря зубов может быть следствием длительной истории кариеса или тяжелых заболеваний десен.

Частота деменции росла с потерей зубов

Среди участников, у которых было не менее 20 зубов, частота деменции составляла 1,63 случая на 100 человеко-лет. Для людей с 10–19 зубами этот показатель равнялся 2,31, с 1–9 зубами — 2,97, а среди тех, у кого не было ни одного зуба, — 4,34.

После учета пола, возраста и эквивалентного дохода риск деменции был на 14% выше в группе с 10–19 зубами, на 12% выше в группе с 1–9 зубами и на 27% выше среди людей без зубов по сравнению с участниками, имевшими 20 или более зубов.

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Сравнение с другими факторами риска

Исследователи также оценили популяционную долю риска — статистический показатель, моделирующий возможный вклад фактора в число случаев заболевания при условии причинной связи. Для потери зубов она составила 7,2%. Это был третий по величине показатель в исследовании после депрессивных симптомов — 10,5% — и социальной изоляции — 9,4%.

Среди мужчин оценка для потери зубов была наибольшей среди всех проанализированных факторов и составила 12%. Среди женщин она заняла четвертое место — 6,1%.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, будто потеря зубов вызывает деменцию или что ее предотвращение обязательно уменьшит число случаев заболевания. Данные также основывались на самооценках участников. Среди возможных объяснений связи ученые назвали трудности с пережевыванием пищи и ухудшение питания, социальную изоляцию и воспаление в полости рта.

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