Японские бейсболисты Теруакі Сато и Кайма Тайра договорились о переходе в клубы MLB в США и Канаде: Сато должен присоединиться к «Чикаго Кабс», а Тайра — к «Торонто Блю Джейс». Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на несколько американских СМИ.

Контракт Сато с Чикаго

По данным журналиста ESPN Джеффа Пассана, 27-летний Сато согласовал с «Кабс» шестилетнее соглашение на 120 млн долларов. Леворукий отбивающий провел семь сезонов в «Хансин Тайгерс»: его средний показатель отбивания за карьеру составляет 0,271, он выбил 163 хоумрана и набрал 518 RBI.

В сезоне 2026 года Сато завоевал Тройную корону Центральной лиги японского профессионального бейсбола, завершив его со средним показателем отбивания 0,306, 39 хоумранами и 106 RBI. Он также возглавил лигу по OPS — 0,991, количеству хитов — 165 и даблов — 40. В 2025 году Сато был самым ценным игроком Центральной лиги.

Сато дважды получал «Золотую перчатку» как игрок третьей базы — в 2025 и 2026 годах. Вместе с тем в «Чикаго» он, как ожидается, будет играть в аутфилде, поскольку позицию игрока третьей базы в команде занимает Алекс Брегман.

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Тайра переходит в Торонто

Пассан также сообщил, что 27-летний Тайра согласовал пятилетний контракт с «Торонто Блю Джейс» на 80 млн долларов. Соглашение предусматривает подписной бонус в размере 5 млн долларов и возможность для игрока выйти из контракта после третьего сезона.

Праворукий питчер выступает за «Сайтама Сейбу Лайонс» с 2019 года в качестве стартового питчера и реливера. За 592 иннинга в NPB он одержал 37 побед при 24 поражениях, сделал 62 сейва и имеет ERA 1,78.

В сезоне 2026 года «Лайонс» использовали Тайру как стартового питчера. Он завершил сезон с балансом 12–5, ERA 1,36 и 141 страйкаутом в 146 иннингах, стал лучшим в Тихоокеанской лиге по ERA и получил «Золотую перчатку». В «Блю Джейс» Тайра станет вторым бывшим игроком NPB после Казумы Окамото.

Сделки перед возможным локаутом

Сато и Тайра договорились о контрактах за несколько дней до 1 декабря, когда истекает действующее коллективное соглашение между MLB и профсоюзом игроков. Если стороны не достигнут нового соглашения к этой дате, вся деятельность лиги будет приостановлена. Единственным из трех игроков NPB, которые в этом году пытаются перейти в MLB через систему posting, остается питчер «Хоккайдо Ниппон-Хэм Файтерс» Хироми Ито.

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