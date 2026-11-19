Японские исследователи разработали МРТ-подход, позволивший визуализировать активность фермента параоксоназы в печени живых мышей. Как сообщает News-Medical, метод испытали на моделях метаболически ассоциированной стеатотической болезни печени и ее воспалительной формы — метаболически ассоциированного стеатогепатита.

Молекулярный зонд для МРТ

Над разработкой работала совместная группа под руководством Йоити Такакусаги из Национальных институтов квантовой науки и технологий Японии с участием Даити Канеко, Акари Икеды из Nippon Sanso Corporation и других специалистов. Они создали молекулярный зонд на основе меченного углеродом-13 мевалонолактона.

Параоксоназа, или PON, преимущественно вырабатывается в печени и участвует в метаболизме липидов и защите от окислительного стресса. Фермент превращает мевалонолактон в мевалоновую кислоту. Сравнивая МРТ-сигналы от этих двух веществ, исследователи смогли оценивать активность PON непосредственно в печени.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Снижение активности по мере прогрессирования болезни

Для усиления сигнала команда применила гиперполяризацию. По данным исследователей, гиперполяризатор SpinAligner, установленный в Институте квантовой науки о жизни QST, обеспечил сигнал примерно в 230 тысяч раз сильнее по сравнению с обычными условиями МРТ. У мышей для визуализации активности фермента в печени было достаточно сканирования продолжительностью около 20 секунд.

У животных, которых кормили специальным рационом для моделирования стеатотической болезни печени и стеатогепатита, активность PON в печени постепенно снижалась вместе с прогрессированием заболевания. Авторы считают, что в дальнейшем адаптация таких зондов к другим ферментам может помочь создавать методы визуализации биохимической активности, а не только анатомических изменений. Результаты были опубликованы 12 ноября 2026 года в журнале Sensors & Diagnostics.

Читай нас в