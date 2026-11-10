Исследователи из Нараского института науки и технологий в Японии выяснили, каким образом белок бактериофага Sgl PP7 подавляет работу MurJ — бактериального транспортера, необходимого для переноса липидов, из которых формируется клеточная стенка. Результаты работы опубликовали 27 октября 2026 года в журнале PLOS Biology, сообщает News-Medical.

Как белок останавливает транспортер

Команда под руководством ассистент-профессора Хидетаки Коги изучила комплекс MurJ–Sgl PP7 с помощью криоэлектронной микроскопии. Ученые также провели эксперименты с направленными мутациями белков, лизисом бактериальных клеток и компьютерным моделированием.

Они установили, что Sgl PP7 располагается вдоль канавки MurJ, связывающей липиды, а его короткий С-концевой фрагмент входит в глубокую внутреннюю полость транспортера. Такое взаимодействие стабилизирует MurJ в направленной наружу конформации и не позволяет ему осуществлять структурные изменения, необходимые для переноса липидов.

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Разные белки действуют на одну мишень

Исследователи сравнили механизм Sgl PP7 с двумя другими известными фаговыми белками — Lys M и Sgl CJ3. Хотя они по-разному связываются с MurJ, все три стабилизируют сходную конфигурацию этого транспортера. По словам Хидетаки Коги, результаты указывают на конвергентную эволюцию к общей мишени через разные механизмы ингибирования.

Авторы работы отмечают, что понимание таких взаимодействий может стать основой для поиска препаратов, нацеленных на MurJ, а также для создания искусственных фаговых белков с избирательным антибактериальным действием. В то же время исследование находится на стадии фундаментальной науки.

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