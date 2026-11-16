Исследователи из Института науки Токио в Японии выяснили, что жесткость внеклеточного матрикса влияет на раннюю активацию звездчатых клеток печени и связана с направлением их дальнейшего развития. Мягкая среда ассоциировалась с состояниями клеток, связанными с восстановлением ткани, тогда как жесткая — с программами экспрессии генов, характерными для фиброза, сообщает News-Medical.

Как исследовали клетки

Звездчатые клетки печени играют ключевую роль при фиброзе: в ответ на повреждение они вырабатывают компоненты внеклеточного матрикса, в частности коллаген. Это может повышать жесткость ткани. При хроническом повреждении печени избыточное накопление такого матрикса способствует фиброзу, который может прогрессировать до цирроза.

Команда под руководством профессора Сэя Какинумы культивировала первичные звездчатые клетки печени мышей на подложках из полидиметилсилоксана различной жесткости: 0,2 кПа для мягкой среды и 32 кПа для жесткой. В качестве референтного варианта также использовали стандартный полистирол для клеточных культур. Ученые применили секвенирование РНК отдельных клеток в разные моменты времени, а также методы анализа псевдовремени и RNA velocity. Результаты дополнительно сопоставили с открытыми данными о повреждении печени у мышей и людей.

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Генная программа, связанная с циррозом

В мягких условиях клетки имели более округлую форму и демонстрировали переходную программу экспрессии генов, связанную с активностью Nrf2. Также у них возрастала экспрессия факторов, ассоциированных с регенерацией, в частности Hgf и Rspo3.

В жесткой среде клетки формировали другую транскрипционную программу, связанную с ранней активацией и фиброзом. Исследователи назвали соответствующий набор генов HSC EarlyHardSignature. Его выявили в фиброзных перегородках ткани печени человека; в исследованной когорте пациентов эта генная сигнатура была связана с тяжестью цирроза и последующим прогрессированием заболевания.

Авторы отметили, что повышенная жесткость печени может изменять состояние звездчатых клеток и в дальнейшем усиливать фиброз, формируя цикл самоподдержания. В то же время прогностическое и функциональное значение выявленной сигнатуры требует дополнительной проверки. Результаты были опубликованы онлайн 1 сентября 2026 года в журнале Hepatology International.

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