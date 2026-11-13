В Японии исследовательская группа заявила, что первой в мире создала гибридные клетки путем слияния одноклеточной водоросли Cyanidioschyzon merolae с культивируемыми животными клетками. Ученые назвали такие клетки «планимальными». В работе приняли участие специалисты Токийского университета, Института науки Токио, университета Киндай и других учреждений, сообщает The Japan Times.

ДНК водоросли встроили в хромосомы

По данным команды, всю ДНК C. merolae удалось интегрировать в хромосомы животных клеток. Для эксперимента использовали клетки яичников китайского хомяка, применяемые в производстве лекарств и другой продукции.

Водоросль не имеет клеточной стенки и отличается небольшим геномом. Исследователи соединили ее с животными клетками с помощью полиэтиленгликоля — распространенного метода слияния клеток. Несмотря на низкую эффективность процесса, они получили клетки с интегрированной ДНК водоросли.

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Клетки пока не осуществляют фотосинтез

Функционально полученные клетки остались животными: ДНК водоросли была подавлена механизмом метилирования, а хлоропласты, обеспечивающие фотосинтез, разрушились во время слияния. В то же время гибридные клетки делились и размножались более 150 поколений, как и обычные культивируемые животные клетки.

Профессор Высшей школы передовых наук Токийского университета Сатихиро Мацүнага заявил, что команда надеется в дальнейшем ввести хлоропласты и активировать гены водоросли, чтобы клетки производили кислород благодаря фотосинтезу. По оценке исследователей, массовое культивирование клеток, способных производить полезные животные и растительные белки с помощью фотосинтеза, могло бы открыть новые подходы к производству лекарств и культивируемого мяса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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