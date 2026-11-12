В Японии правящая Либерально-демократическая партия, ее партнер по коалиции Японская партия инноваций и оппозиционная Демократическая партия для народа совместно внесли законопроект о сокращении состава нижней палаты парламента на 31 место. Все сокращения коснутся депутатов, избираемых по пропорциональной системе, тогда как количество одномандатных округов не изменится.

Как сообщает The Japan Times, партии стремятся принять документ до 12 декабря — окончания текущей сессии парламента. В июне прошлого года Либерально-демократическая партия и Японская партия инноваций уже вносили похожий законопроект, предусматривавший сокращение 45 пропорциональных мандатов.

Изменения в пропорциональной системе

Обновленный документ предусматривает объединение пропорциональных блоков Тюгоку и Сикоку, из-за чего их общее количество в стране уменьшится с 11 до 10. Распределять мандаты предлагают по модифицированному методу Сент-Лагю, который, в отличие от действующего метода Д'Ондта, должен дать небольшим партиям лучшие шансы на получение мест.

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В то же время кандидатам, которые одновременно баллотируются в одномандатном округе и по партийному списку и проигрывают в округе, необходимо будет набрать не менее одной шестой действительных голосов. Сейчас порог составляет одну десятую. Если у партии не будет достаточно кандидатов для заполнения полученных пропорциональных мандатов, эти места будут оставаться вакантными, а не перераспределяться между другими политическими силами.

Возражения оппозиции

Партия Комэйто заявила, что сокращение только пропорциональных мандатов усилит значение одномандатных округов. Японская коммунистическая партия также выступила против инициативы, считая, что предложенные изменения усложнят малым партиям получение мест и ослабят их представительство.

В случае принятия новые правила могут вступить в силу вместе с отдельным законом о пересмотре границ одномандатных округов по результатам переписи населения 2025 года — потенциально в 2027 году. Три партии, внесшие законопроект, имеют большинство в обеих палатах парламента.

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