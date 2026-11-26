Японская финансовая группа Mizuho Financial Group завершила в Индии сделку по приобретению у KKR контрольного пакета инвестиционного банка Avendus Capital. Сделку, о которой объявили в прошлом году, оценивали в сумму до 47 млрд рупий, или $510 млн.

Avendus сохранит бренд

Условием поддержки сделки со стороны Гаурава Дипака было сохранение независимости Avendus. Это позволяет компании продолжать работу под собственным брендом и сохранить свою идентичность.

По данным The Japan Times, Дипак провел с представителями Mizuho около 200 разговоров в течение почти двух лет, прежде чем поддержать приобретение контрольного пакета, принадлежавшего KKR.

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Трансграничные сделки

Приобретение должно помочь Mizuho получать более крупные мандаты на трансграничные сделки. Avendus рассчитывает воспользоваться сетью, отраслевыми знаниями и деловыми связями японской группы.

Mizuho является третьим по величине банком Японии. Группа заявляет, что стремится войти в число ведущих инвестиционных банков мира к 2030 году.

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