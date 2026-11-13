Японский журнал egg, освещающий культуру gyaru, назвал выражение 上等界隈 (jōtō kaiwai) главным сленговым словом года. Результаты ежегодной подборки журнал опубликовал 1 ноября. Как сообщает The Japan Times, по объяснению egg, это выражение описывает людей с решительным и бунтарским характером или окружение вокруг них.

Вторая часть слова — 界隈 (kaiwai) — буквально означает район или окрестность, однако в интернете ее часто используют для обозначения сообщества или определенной сцены. Слово 上等 (jōtō) означает «первоклассный», но также может иметь дерзкий, вызывающий оттенок.

Влияние реалити-шоу

Распространение 上等界隈 связывают с реалити-шоу Netflix Badly in Love, японское название которого — ラヴ上等. Среди участниц шоу были бывшая модель egg Kiiripu и модель журнала nuts Ruru. По версии egg, именно публикации Ruru в социальных сетях помогли популяризировать выражение.

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Журнал egg основали в 1995 году; он стал одним из самых известных медиа о культуре gyaru, в том числе о моде, макияже и взглядах молодых женщин, связанных с токийским районом Сибуя. Печатную версию издания приостановили в 2014 году, а в 2018 году оно возобновило работу в онлайн-формате и нашло аудиторию в социальных сетях.

Сленг об отношениях и бесконечном скроллинге

Второе место в списке заняло заимствованное из английского выражение フレネミー (furenemī) — «френеми», то есть человек, который ведет себя как друг, но на самом деле недоброжелателен. В подборку также вошло ばり気まずい (bari kimazui) — «крайне неловко»; частица bari, характерная для западнояпонских диалектов, усиливает значение слова «неловко».

Среди других выражений — ドパガキ (dopagaki), сочетание слов «дофамин» и «ребенок» или «сорванец». Так называют человека, который постоянно ищет новые стимулы: например, смотрит видео на двойной скорости или открывает TikTok на минуту и возвращается через час. ドパガキ и フレネミー также вошли в шорт-лист общенациональной премии новых слов и модных выражений.

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