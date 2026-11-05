В США IBM, AMD и Ок-Риджская национальная лаборатория (ORNL) запустили совместную платформу для тестирования методов обнаружения и исправления ошибок в квантовых вычислениях. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Сочетание квантовых и классических систем

Платформа объединяет квантовые компьютеры IBM, в частности ее 120-кубитный квантовый чип Nighthawk, с суперкомпьютером Umbra лаборатории ORNL. Umbra работает на графических процессорах AMD Instinct и центральных процессорах AMD EPYC.

Система позволит исследователям испытывать способы обнаружения и исправления квантовых ошибок, сочетая классические и квантовые вычислительные ресурсы. Кубиты являются базовыми единицами информации в квантовых компьютерах, при этом их вычисления остаются уязвимыми для ошибок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Цели до 2028 года

Проект поддерживает цель Министерства энергетики США создать к концу 2028 года квантовый компьютер, полезный для научных задач. По оценке IBM, текущие эксперименты примерно в 230 раз отстают от этого ориентира.

Платформу также подключат к Oak Ridge Leadership Computing Facility в штате Теннесси. Это должно помочь исследователям изучать более тесную интеграцию квантовых и классических вычислительных ресурсов. В мае IBM заявляла о намерении инвестировать в квантовые вычисления более 10 млрд долларов и создать первый крупномасштабный квантовый компьютер к 2029 году.

Читай нас в