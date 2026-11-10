В США корпорация IBM заявила, что прекращает спонсирование американских виз и грин-карт для большинства должностей в своем консалтинговом подразделении IBM Consulting, где работают более 150 тысяч человек. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Причины решения IBM

Представитель IBM сообщил Reuters, что компания использовала американские визовые программы для высококвалифицированных работников, чтобы компенсировать нехватку специалистов. При этом участие в таких программах сокращалось в течение нескольких лет.

По словам представителя компании, IBM решила прекратить спонсирование большинства таких должностей из-за изменений в доступности необходимых навыков и потребностях клиентов.

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Контекст визовой политики США

Решение IBM принято на фоне усиленного внимания администрации Дональда Трампа к трудоустройству иностранцев в технологическом секторе. По данным Reuters, в прошлом месяце администрация приостановила участие Microsoft, Adobe и нескольких крупных аутсорсеров, в частности Cognizant, Infosys и Tata Consultancy Services, в процедуре Permanent Labor Certification. Она является одним из этапов получения грин-карты для иностранных работников.

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на документ компании, что сотрудники, которых затронет это решение, смогут продолжить работу в IBM за пределами США или покинуть компанию до конца года. В прошлом году Белый дом также объявил о единовременном сборе в размере 100 тысяч долларов за новые петиции на визы H-1B.

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