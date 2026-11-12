В США Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) заявила, что в 2026 финансовом году депортировала 483 200 человек — это самый высокий показатель за всю историю ведомства. Служба также сообщила о более чем 491 000 иммиграционных задержаний. Об этом сообщило The Rio Times со ссылкой на релиз ICE от 12 ноября.

Показатели финансового года

Речь идет о финансовом годе США, который длился с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. По данным ICE, число депортаций превысило показатель предыдущего финансового года, когда ведомство отчиталось о 442 640 таких случаях.

ICE назвала рекордными за всю свою историю оба показателя — депортации и иммиграционные задержания. Объявленное число депортаций, 483 200, составляет около 48% от заявленной администрацией цели — одного миллиона выдворений в год. Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин связал результаты с лидерством президента Дональда Трампа.

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Административные задержания

Почти 475 000 из более чем 491 000 задержаний были административными. Такие задержания касаются предполагаемых гражданских нарушений иммиграционного законодательства, а не уголовных обвинений. ICE также сообщила о рекордных 50 925 задержаниях в августе и более чем 48 000 в сентябре.

Согласно анализу проекта TRAC при Сиракьюсском университете, в июле и августе 2026 года формальные выдворения составляли 63% депортаций, учтенных ICE. Остальную часть составляли добровольные выезды и возвращения.

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