В ЮАР в первый день специального голосования на местных выборах Избирательная комиссия Южной Африки (IEC) оценила количество поданных голосов в 780 тысяч. Специальное голосование предназначено для зарегистрированных избирателей, которые из-за инвалидности, болезни или рабочих обязанностей не могут прийти на участок в основной день выборов, сообщает Daily Maverick.

Задержки в Кейптауне

В Кейптауне задержки затронули 217 избирательных участков. В IEC объяснили, что распределение напечатанных бюллетеней продолжалось до ранних часов понедельника и не было завершено к запланированному открытию участков в 8:00.

Позднее все 217 участков открылись и продолжили работу. Время их работы в понедельник продлили до 18:00 вместо обычных 17:00, чтобы больше избирателей смогли проголосовать. Комиссия принесла извинения людям, которых затронули задержки, и заявила, что проблемы не имели политических мотивов, а стали следствием напряженного процесса печати и распределения бюллетеней.

Генеральный директор IEC Си Мамаболо отметил, что сбои возможны из-за масштаба избирательного процесса, в котором задействованы 127 тысяч работников и 23 тысячи участков. По его словам, организация голосования должна улучшиться на следующий день и в основной день выборов.

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Инциденты и тайна голосования

Комиссия также сообщила о двух инцидентах с работниками участков. В Квазулу-Натале заместителя председателя участка сбил автомобиль по дороге к участку в округе уКхахламба; на момент брифинга он оставался в больнице. В Северо-Западной провинции председательница участка потеряла сознание во время работы и умерла.

Политическая аналитикиня SABC Каньи Магубане пожаловалась на расположение кабинок на участке Rivonia Village Hall. По ее словам, работники и другие люди в помещении могли видеть, как избиратели заполняют бюллетени. IEC заявила, что кабинки должны были устанавливаться по принципу банкоматов: работники могут наблюдать за процессом, но не должны видеть выбор человека. Комиссия также сообщила, что может предоставить дополнительные указания, чтобы работники не заглядывали избирателям через плечо.

Специальное голосование продлится 3 ноября с 8:00 до 17:00. Основной день местных выборов запланирован на 4 ноября.

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