На Филиппинах, во Вьетнаме, Таиланде и Бангладеш с 2021 года отменили или приостановили более половины предложенных проектов по производству электроэнергии на сжиженном природном газе. Оценочная стоимость отмененных проектов или тех, которые не демонстрируют заметного прогресса, составляет 67,8 млрд долларов, сообщает OilPrice со ссылкой на Институт экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).

49 электростанций и 22 терминала

Пятилетний анализ IEEFA охватил предложенные газовые электростанции стоимостью 109,2 млрд долларов и запланированные терминалы для импорта СПГ еще на 21 млрд долларов. В 2021–2026 годах 49 запланированных электростанций на СПГ и 22 регазификационных терминала были либо отменены, либо не продемонстрировали заметного прогресса.

По оценке IEEFA, стоимость этих проектов почти в 4,5 раза превышает стоимость объектов, завершенных за тот же период. Руководитель исследований СПГ и газа IEEFA Asia Сэм Рейнольдс заявил, что изменения на рынках топлива, оборудования и валют усилили риски реализации СПГ-проектов в развивающихся странах Азии, а также снизили предсказуемость доходов, необходимую для привлечения финансирования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расходы и валютные риски

Среди факторов, которые осложняют развитие СПГ-проектов с 2021 года, IEEFA называет резкие колебания цен на СПГ, обесценивание азиатских валют по отношению к доллару США, длительные сроки поставки газовых турбин на фоне дефицита оборудования и рост капитальных расходов.

Специалист IEEFA Asia по СПГ и газу Кристофер Долеман отметил, что совокупное воздействие этих рисков может повысить нормированную стоимость электроэнергии газовых электростанций до 130% по сравнению с базовыми предположениями 2021 года. В то же время аналитики Wood Mackenzie в сентябре заявляли, что развитие искусственного интеллекта и строительство дата-центров в Азии могут существенно увеличить прогнозируемый спрос на СПГ в Юго-Восточной Азии.

Читай нас в