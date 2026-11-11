В Каире, Египет, Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) сообщил о предварительных переговорах с Саудовской Аравией по поводу сотрудничества в сфере аграрных инвестиций и развития сельских территорий. Речь, в частности, идет о подключении малых производителей в Африке к рынкам сбыта, финансированию и более крупным инвестиционным проектам, сообщает Asharq Al-Awsat.

Региональный директор IFAD по странам Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и Центральной Азии Нуфу Теллаиг отметил, что обсуждения сейчас касаются предложений и возможных механизмов финансирования. По его словам, фонд уже заключил соглашение с Public Investment Fund Саудовской Аравии (PIF), однако совместные проекты еще не реализовывались.

Доступ малых фермеров к рынкам

В IFAD считают, что потенциальное партнерство должно предусматривать не только финансирование. Среди возможных направлений названы обмен экспертизой, развитие аграрных цепочек создания стоимости и контрактное земледелие, которое могло бы напрямую связывать фермеров с покупателями.

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Теллаиг подчеркнул, что наибольшие трудности для мелких производителей возникают на начальном этапе продовольственной системы: им не хватает доступа к воде, семенам, энергии, технологиям, кредитам и рыночной информации. По его словам, инвестиции должны приносить выгоду фермерам, а не концентрироваться только в переработке и торговле.

Проекты IFAD в Египте

В качестве примера работы фонда в регионе Теллаиг привел египетский проект CROWN в губернаторствах Бени-Суэйф и Минья. Он должен охватить около 90 тысяч сельских домохозяйств и улучшить управление водными ресурсами на 30 тысячах федданов сельскохозяйственных земель. Вклад IFAD в проект составляет 63 млн долларов, а общий объем инвестиций — около 153 млн евро.

Программа предусматривает восстановление оросительных каналов, совершенствование учета и распределения воды, а также использование солнечной энергии и капельного орошения. Активный портфель IFAD в регионе, по словам Теллаига, составляет примерно 2 млрд долларов и приблизительно поровну состоит из средств фонда и софинансирования.

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