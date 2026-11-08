Международная федерация фонографической индустрии (IFPI) предостерегла правительство Австралии от ослабления норм авторского права по требованию компаний в сфере искусственного интеллекта. Генеральный директор IFPI Виктория Окли заявила, что такой шаг может навредить творческим индустриям и репутации страны, сообщает The Guardian.

Опасения музыкальной индустрии

IFPI представляет организации звукозаписывающей индустрии в различных странах. По словам Окли, представители отрасли обеспокоены тем, что Австралия может согласиться на требования, которые другие государства уже отклонили. Она подчеркнула: достаточно одной юрисдикции с более слабой защитой, чтобы компании могли обучать модели на музыке со всего мира.

Австралийское правительство рассматривает возможные изменения в законодательстве об авторском праве в рамках более широкой политики в отношении ИИ, которая также охватывает дата-центры, онлайн-безопасность, рынок труда, энергетику и экономику. Премьер-министр Энтони Альбанезе ранее обещал обеспечить авторам максимальную защиту и заявлял, что использование их произведений без оплаты было бы кражей.

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Дискуссия о лицензировании

Некоторые компании в сфере ИИ выступают против заключения лицензионных соглашений по действующим правилам, называя этот процесс слишком сложным. Компания Anthropic предложила модель opt-out, согласно которой она могла бы собирать контент, если правообладатель заранее не выразил возражений. В то же время крупные ИИ-компании заявляют, что им нужна правовая определенность в отношении авторского права для инвестиций в Австралии и обучения моделей в стране.

Окли отметила, что музыкальные лейблы уже заключили десятки лицензионных соглашений с небольшими ИИ-компаниями в разных странах. Она также отвергла утверждения о невозможности лицензирования, сославшись на опыт музыкальных платформ Spotify, Amazon Music, Apple и Tidal.

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