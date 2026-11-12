Профсоюз IG Metall в Германии разрешил проведение 24-часовых предупредительных забастовок в металлургической и электротехнической промышленности. Акции могут охватить сотни предприятий и призваны усилить давление в тарифных переговорах, которые зашли в тупик после трех раундов, сообщает Tagesschau.

Забастовки могут пройти на сотнях предприятий

Все региональные подразделения IG Metall в среду подали заявки на проведение 24-часовых забастовок. Такие акции являются последним этапом перед голосованием членов профсоюза и возможным бессрочным трудовым конфликтом.

Руководство профсоюза должно определить трехзначное количество предприятий, где состоятся акции. Перед забастовкой работники на каждом отдельном предприятии должны поддержать ее простым большинством голосов. Даты акций и перечень компаний, которых они коснутся, пока не объявлены.

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Разногласия по поводу оплаты труда

IG Metall требует повысить оплату труда на 5% в течение года для около 3,7 миллиона работников, а также гарантировать сохранение рабочих мест и предприятий. Работодатели предложили отзывную разовую выплату и повышение на 1,3% на существенно более длительный срок действия соглашения.

Представители работодателей в регионах назвали анонсированные забастовки непропорциональными и заявили, что они могут привести к значительным экономическим потерям для отрасли, переживающей кризис. По данным профсоюза, в первой волне краткосрочных предупредительных забастовок приняли участие около 464 тысяч работников. Четвертый раунд переговоров пока не назначен.

IG Metall уже применяла 24-часовые предупредительные забастовки в 2018 году. Тогда в них участвовали примерно 500 тысяч человек на 250 предприятиях.

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