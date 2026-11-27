«Филадельфия Иглз» победили «Даллас Ковбойз» со счётом 39:38 в матче NFL в День благодарения. Джейк Эллиотт реализовал филд-гол с 59 ярдов за две секунды до окончания матча, а команда из Филадельфии отыграла отставание в 21 очко. Как сообщает Sky Sports, это самый крупный камбэк в истории матчей NFL в День благодарения.

Решающая концовка матча

В третьей четверти «Ковбойз» имели преимущество в 21 очко, а в четвёртой вели с разницей в 14. В конце игры кикер «Далласа» Брэндон Обри не реализовал филд-гол с 40 ярдов, который мог увеличить отрыв команды до 11 очков.

За две минуты до окончания встречи «Иглз» сократили отставание до 36:38. После этого Прескотта остановили на четвёртой попытке и одном ярде до первого дауна с потерей девяти ярдов за 55 секунд до конца. Во время следующего владения защитник «Далласа» Марквис Белл получил штраф за помеху пасу, что принесло «Филадельфии» первый даун и помогло команде выйти на позицию для решающего удара Эллиотта.

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Статистика квотербеков

Квотербек «Иглз» Джо Милтон выполнил 21 точную передачу из 31 на 331 ярд, оформил три тачдауна и одно перехватывание. Он также самостоятельно занёс мяч в зачётную зону с 15 ярдов. Ресивер Девонта Смит сделал 11 приёмов на 200 ярдов и набрал два тачдауна, в том числе после передач Милтона на 50 и 45 ярдов.

Прескотт завершил игру с 19 точными передачами из 28 на 291 ярд, двумя тачдаунами и одним перехватыванием. Джавонте Уильямс помог «Ковбойз» захватить преимущество 28:10 к большому перерыву, трижды занеся мяч в зачётную зону. После этой победы баланс «Иглз» составляет 4-7, тогда как «Ковбойз» опустились до 5-7.

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