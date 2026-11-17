IKEA отменила часть планов по открытию новых магазинов в Великобритании, объяснив это расходами на налоги для бизнеса и сложностью работы на рынке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на руководителя британского подразделения компании Дэвида Маккейба.

Планы по небольшим магазинам

Речь идет о меньших торговых точках, точные планируемые локации которых компания не раскрыла. IKEA развивает формат магазинов площадью от 1 тыс. до 2 тыс. квадратных метров, в частности на торговых улицах и в торговых парках, вместо традиционных крупных магазинов за пределами городов.

По словам Маккейба, инвестиции в отмененные британские проекты могут быть направлены в другие европейские страны. Он также заявил, что британское подразделение IKEA платит самые высокие налоги для бизнеса среди европейских операций группы и занимает третье место в мире по этому показателю — после США и Китая.

Продажи почти не изменились

В финансовом году, завершившемся в конце августа, продажи IKEA в Великобритании выросли на 0,5% — до 2,26 млрд фунтов стерлингов. В первые четыре месяца года продажи повысились на 4,7%, однако во второй половине года снизились из-за слабой потребительской уверенности и длительного давления на бюджеты домохозяйств.

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Маккейб отметил, что покупатели чаще отказываются от масштабного обновления интерьера. Вместо полной замены мебели в спальне они покупают одну-две меньшие вещи и текстиль. По его словам, компания не ожидает быстрого восстановления потребительской уверенности.

IKEA сообщила, что потратила 54 млн фунтов на снижение цен в среднем на 20% для 425 товаров, среди которых книжный шкаф Billy, кушетка Hemnes и кресло Poäng. Компания также применяет сезонные скидки перед Рождеством, в частности на раздвижные обеденные столы, складные стулья и мягкие игрушки.

IKEA открыла магазин на Оксфорд-стрит в Лондоне, а в прошлом году — торговые точки в Брайтоне, Норидже и Йорке. Позднее компания открыла небольшой магазин в Честере, а также центры планирования и заказа мебели в Данди и Абердине.

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