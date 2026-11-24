Илон Маск обратился в Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско с просьбой отменить вердикт присяжных по делу, в котором его признали ответственным за введение в заблуждение акционеров Twitter. Как сообщает Channel NewsAsia, дело связано с заявлениями Маска во время приобретения социальной сети за 44 млрд долларов в 2022 году.

Аргументы Маска

В судебном заявлении, поданном в понедельник вечером, Маск заявил, что акционеры не доказали связь между его публикацией от 13 мая 2022 года и падением котировок Twitter. Тогда он написал, что сделка временно приостановлена, пока Twitter не покажет, что его платформа не переполнена фальшивыми и спам-аккаунтами.

В тот день акции Twitter подешевели на 9,7% — до 40,72 доллара. Маск утверждает, что акционеры не доказали, будто это снижение было вызвано существенной ложной информацией в его публикации. Он также заявил, что инвесторы пытаются возложить на него ответственность за мошенничество с ценными бумагами лишь из-за падения стоимости акций.

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Позиция акционеров и решение суда

Маск также возражал против рассмотрения дела как коллективного иска. По его мнению, многие инвесторы, продававшие акции Twitter, могли не полагаться на его публикацию.

Акционеры обвиняли бизнесмена в использовании обеспокоенности по поводу ботов и спама, чтобы отказаться от сделки или добиться более низкой цены. По их версии, акции Twitter оставались на более низком уровне до октября 2022 года, когда Маск согласился завершить приобретение по первоначальной цене 54,20 доллара за акцию.

В июле окружной судья США Чарльз Брейер в Сан-Франциско оставил вердикт в силе, отметив, что по делу имеются существенные доказательства ложности публикации Маска от 13 мая. Один из адвокатов истцов ранее говорил, что в случае окончательного сохранения вердикта Маск может выплатить 2,6 млрд долларов плюс проценты. После приобретения Маск переименовал Twitter в X, а позднее включил платформу в свою ракетно-спутниковую компанию SpaceX.

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