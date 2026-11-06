Алжирская боксёрша Иман Хелиф должна провести 15 декабря в Париже свой первый поединок на профессиональном ринге. Её соперницей должна стать 21-летняя нидерландка Кларида Сарабия, выигравшая все четыре предыдущих боя среди профессионалов, сообщает Interia Sport.

Возвращение после Олимпиады

После Олимпиады в Париже Хелиф не проводила поединков. 9 августа 2024 года она завоевала там золотую медаль: в финале полусредней весовой категории алжирка единогласным решением судей победила китаянку Ян Лю со счётом 5:0.

Её первый профессиональный бой ранее планировали на апрель 2026 года против немки Юлии Игель. Однако Хелиф снялась с поединка из-за травмы плеча.

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Жалоба в спортивный арбитраж

Споры вокруг права Хелиф выступать в женских соревнованиях продолжаются. В 2023 году её не допустили к чемпионату мира из-за несоответствия квалификационным критериям, касающимся пола.

Позднее спортсменка готовилась к очередному любительскому старту, но не дала согласия на генетическое тестирование, которое недавно предусмотрели требования World Boxing. Она подала жалобу в Спортивный арбитражный суд и ожидает её рассмотрения.

Тренер Хелиф Камель Абдесселам заявил, что бой за чемпионский пояс для его подопечной может быть организован после трёх-пяти поединков. Сама боксёрша на пресс-конференции сказала, что скучала по выступлениям на ринге и намерена выложиться полностью после перехода в профессиональный бокс.

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