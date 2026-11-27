Пероральный препарат имдатифан в исследовании фазы 1/2 продемонстрировал объективный ответ у 22% пациентов с распространенной светлоклеточной почечно-клеточной карциномой — наиболее распространенным подтипом рака почки. Медианная продолжительность ответа на лечение составила 28,6 месяца.

О результатах открытого многоцентрового исследования сообщает News-Medical. В испытании оценивали имдатифан, также известный как NKT2152, в качестве монотерапии для пациентов, ранее получавших стандартное лечение.

В исследование включили 120 пациентов

Всего в испытание включили 120 пациентов, получавших препарат в постепенно повышавшихся дозах. По данным исследователей, лечение хорошо переносилось, а побочные эффекты были контролируемыми и соответствовали данным предыдущих исследований ингибиторов HIF-2α.

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Имдатифан является пероральным ингибитором HIF-2α нового поколения. HIF-2α накапливается в большинстве опухолей при светлоклеточной почечно-клеточной карциноме. Белзутифан, другой ингибитор HIF-2α, одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения рака почки.

Исследователи оценивали биомаркер KIM-1

Ученые также изучали уровень KIM-1 в крови как перспективный предиктивный биомаркер для светлоклеточной почечно-клеточной карциномы. У пациентов, ответивших на терапию, уровень KIM-1 снижался вместе с уменьшением опухолей после лечения. По мнению авторов, это указывает на активность препарата в отношении целевого механизма.

Исследование возглавил Тони К. Чуэйри из Института рака Дана—Фарбер. Результаты были опубликованы 27 ноября 2026 года в журнале Nature Cancer. Финансирование предоставила компания NiKang Therapeutics.

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