В Польше Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) объявил предупреждения первого уровня из-за густого тумана для всей территории или части 12 воеводств. Как сообщает Interia, вечером, ночью и утром в субботу видимость во многих местах может снизиться до менее чем 200 метров.

Где будут действовать предупреждения

Предупреждения охватывают Великопольское воеводство, Члухувский повет в Поморском воеводстве, большую часть Западнопоморского воеводства, Любушское, Нижнесилезское, Опольское, Силезское, Лодзинское, Свентокшиское, Малопольское и Подкарпатское воеводства, а также юго-западные районы Мазовецкого воеводства.

В метеослужбе предупреждают, что туман местами может замерзать и вызывать скользкость дорожного покрытия и тротуаров. Предупреждения должны вступить в силу в пятницу в 18:00 и действовать до 10:00 субботы.

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Холодные ночи и слабый ветер

Представительница IMGW, синоптик Агнешка Прасек сообщила, что Польша останется под влиянием крупного антициклона. Такая ситуация ограничивает развитие активных зон осадков, однако в ноябре не всегда означает солнечную погоду: при слабом ветре, высокой влажности и продолжительных ночах легко образуются туманы и низкая слоистая облачность.

В субботу дневная температура будет преимущественно составлять от 4 до 9 градусов тепла. Осадков в основном не ожидается, хотя при низкой облачности местами возможна слабая морось. Ночью прогнозируются заморозки до минус 2–3 градусов, а местами — до минус 4 градусов; туманы также могут местами образовывать изморозь.

В воскресенье утром туманы могут сохраняться, а днем температура в большинстве регионов вновь будет колебаться от 4 до 9 градусов. Слабый дождь или морось возможны лишь местами, ветер в течение выходных будет слабым.

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