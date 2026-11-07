Институт метеорологии и водного хозяйства Польши (IMGW) выпустил предупреждение первой степени из-за густого тумана в 14 воеводствах страны. Предупреждение будет действовать с 18:00 субботы до 11:00 воскресенья, сообщает Interia.

Где будут действовать предупреждения

Предупреждение полностью охватывает Куявско-Поморское, Великопольское, Любушское, Нижнесилезское, Опольское, Лодзинское, Свентокшиское и Люблинское воеводства. Оно также действует на значительной части Поморского, Западнопоморского, Мазовецкого, Силезского, Малопольского и Подкарпатского воеводств.

Согласно прогнозу IMGW, в районах действия предупреждения видимость может снижаться до менее чем 200 метров. Местами ожидается периодически значительная облачность.

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Скользкие дороги

Туман может оседать на поверхностях и вызывать образование изморози. Из-за этого дорожное покрытие может стать очень скользким, поэтому водителям следует быть особенно осторожными.

В ночь на воскресенье минимальная температура на юго-востоке и востоке Польши достигнет минус 6 градусов Цельсия. В центральных районах ожидается около минус 4 градусов, а на западе — около 0 градусов. Днем температура ни в одном регионе не превысит 9 градусов.

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