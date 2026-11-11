Ученые из Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль проанализировали данные 214 стран за 39 лет и установили связь между объемами импорта диких животных и более высокой вероятностью появления зоонозных инфекционных заболеваний. Результаты исследования, опубликованного в журнале One Health, приводит News-Medical.

Импорт и появление заболеваний

Исследователи отдельно оценивали импорт и экспорт диких животных. Согласно их выводам, больший объем импорта был связан с более высокими шансами зафиксировать новое зоонозное инфекционное заболевание — то есть такое, которое передается от животных людям. Отношение шансов составило 1,23: увеличение показателя импорта на одну единицу ассоциировалось примерно с 23-процентным ростом шансов появления такого заболевания.

В то же время авторы не выявили статистически значимой связи между экспортом диких животных и появлением зоонозных инфекций. Ученые предполагают, что импортируемые животные могут переносить новые патогены, с которыми местное население ранее не контактировало.

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Проверка данных и экстремальные вспышки

Чтобы проверить, не объясняется ли связь лишь более активной системой выявления болезней или общим уровнем торговли, команда также сравнила данные о незоонозных новых инфекционных заболеваниях. Наиболее выраженная связь была зафиксирована именно для зоонозных инфекций, отметили авторы работы.

Отдельный анализ экстремальных случаев показал, что годы с очень высокими объемами импорта диких животных чаще совпадали с очень большим количеством зоонозных вспышек. По оценке исследователей, экстремальные зоонозные события на 40% чаще происходили одновременно с высокими объемами такого импорта. Для экспорта эта связь была значительно слабее.

Среди других факторов, связанных с риском появления новых инфекций, исследование назвало видовое разнообразие млекопитающих, плотность населения и прирост населения. Авторы рекомендовали усилить карантин, скрининг патогенов и эпидемиологический надзор за импортируемыми живыми дикими животными.

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