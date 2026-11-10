Китай в октябре импортировал 41,94 млн тонн сырой нефти, или около 9,88 млн баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с марта и на 9,4% больше, чем в сентябре, сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters.

Рост морских поставок

По данным аналитической компании Kpler, морской импорт сырой нефти в Китай в октябре вырос на 12% в месячном выражении. При этом общий объём закупок был на 13,3% меньше, чем в октябре 2025 года.

За первые десять месяцев 2026 года Китай импортировал на 15,1% меньше нефти, чем за аналогичный период предыдущего года. В июне объёмы импорта, по данным издания, упали до десятилетнего минимума.

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Поставки из Саудовской Аравии

Импорт нефти из Саудовской Аравии в октябре составил 1,62 млн баррелей в сутки. Этот уровень соответствовал ежемесячным поставкам из Саудовской Аравии в прошлом году, однако был заметно выше показателей предыдущих месяцев 2026 года.

OilPrice отмечает, что после марта Китай преимущественно использовал накопленные запасы сырой нефти, оцениваемые в 1,3 млрд баррелей, сокращая закупки на внешнем рынке. С лета импорт начал постепенно восстанавливаться, однако цены на нефть, по оценке издания, преимущественно реагировали на геополитические сообщения и события на Ближнем Востоке.

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