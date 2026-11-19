Мировые фондовые рынки 19 ноября торговались без единой динамики, тогда как индекс доллара США поднялся до 104 пунктов — самого высокого уровня с апреля 2025 года. Инвесторы оценивали перспективу дальнейшего повышения процентных ставок в США и неопределенность относительно доходности крупных инвестиций в искусственный интеллект, сообщает Anadolu Agency.

Ожидания более жесткой политики ФРС

Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показал, что часть чиновников могла бы рассмотреть повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов в следующем месяце, если инфляция превысит прогнозы. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду снизилась на три базисных пункта — до 5,07%, а в начале торгов в четверг составляла 5,06%.

Золото в среду подешевело на 3,2% — до 3 714 долларов за унцию, самого низкого уровня примерно за 14 месяцев. Укрепление доллара и ожидания более агрессивного ужесточения политики ФРС давили на котировки драгоценного металла.

Запасы бензина в США выросли на 5,2 млн баррелей — до 215,9 млн баррелей, превысив ожидания. WTI в среду потеряла 3% и торговалась на уровне 81,80 доллара за баррель, а Brent закрылась ниже 90 долларов за баррель впервые с 31 августа. Аналитики отметили, что более низкие цены на энергоносители могут ослабить инфляционное давление в мире.

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Акции технологических компаний и европейские биржи

Акции Nvidia в среду упали на 2,9%, несмотря на сильную отчетность компании. В то же время разработчик Claude — Anthropic — установил цену первичного публичного размещения на уровне 83 долларов за акцию и продал 980 млн акций, привлекая около 81,3 млрд долларов. Компания должна была начать торги на Nasdaq в четверг под тикером ANT.

Индекс S&P 500 снизился на 0,23%, Dow Jones — на 1,11%, тогда как Nasdaq Composite вырос на 0,42%. В Европе индексы снижались после сообщений о годовой инфляции в еврозоне на уровне 4% в октябре. Британский FTSE 100 потерял 1,3%, немецкий DAX — 1,19%, французский CAC 40 — 0,85%.

На азиатских рынках японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, тогда как южнокорейский Kospi снизился на 0,4%, китайский Shanghai Composite — на 0,3%, а гонконгский Hang Seng — на 1,9%.

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